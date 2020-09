Investimento é superior a R$ 2,4 milhões e as obras estão a todo vapor

Alvorada do Oeste garante 4,5 quilômetros de asfalto usinado, através de emenda do presidente Laerte Gomes

A cidade de Alvorada do Oeste está recebendo 4,5 quilômetros de asfalto de concreto betuminoso usinado a quente, assegurados através de emenda o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), num investimento superior a R$ 2,4 milhões, repassados a prefeitura, que executa o serviço e também investiu uma contrapartida de R$ 116 mil.

Na semana passada, o parlamentar vistoriou a obra já executada na Avenida Getúlio Vargas, mais conhecida como a rua do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alvorada do Oeste. A via já foi pavimentada e o serviço está em fase de conclusão, restando a sarjeta e o meio fio.

“Esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso: trabalhar para garantir benefício à população de Rondônia, através de emendas e parcerias que permitem que obram como essa sejam executadas. São 4,5 quilômetros de asfalto de qualidade para Alvorada do Oeste, mais uma ação nossa para o município”, afirmou Laerte.

Com o asfalto usinado a quente, serão contempladas, além da Getúlio Vargas, as avenidas Sargento Mário Nogueira Vaz, Marechal Deodoro e Bandeirantes, além das ruas Guimarães Rosa, Eça de Queiroz e Olavo Bilac.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Assessoria

