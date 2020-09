Fortaleça amizades e formalize parcerias. O dia será movimentado por atividades de grupo e interações nas redes sociais

Áries (21/03 – 20/04)

Sonhos e distrações durante o dia diminuirão a produtividade no trabalho. Se puder, adie tarefas que exijam raciocínio ou confira números, agenda e informações. Em compensação, atividades criativas ganharão dose maior de inspiração. A partir do fim da tarde, Lua em seu signo revelará sentimentos e agitará o clima. Evite se estressar com coisas pequenas.

Touro (21/04 – 20/05)

Fortaleça amizades e formalize parcerias. O dia será movimentado por atividades de grupo e interações nas redes sociais. Conversas carinhosas com filhos, ou crush, manterão a animação. Brinque mais, solte a imaginação e afaste emoções negativas. Sol e Mercúrio aumentarão o foco no prazer. Conte com sua criatividade para tornar a vida mais divertida.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Discuta ideias para a casa com uma amizade e decida detalhes de decoração ou de uma reforma. Boas notícias na área financeira darão uma trégua nas preocupações. Dia gostoso para compras e curtir os amigos. Descubra novidades, siga dicas, renove os looks e deixe tudo mais bonito à sua volta. Bases afetivas estarão firmes e fortes. Estabilidade no amor.

Câncer (21/06 – 22/07)

Aprofunde vínculos, ganhe confiança e estabilize os relacionamentos. Paciência com a equipe e nas comunicações fará diferença nos resultados. O dia anuncia conquista, projeção e popularidade no ambiente profissional. Bom momento também para decisões sobre o futuro e plano de carreira. Pesquise cursos, amplie relações e brilhe nas reuniões de trabalho.

Leão (23/07 – 22/08)

Mercúrio e Saturno em harmonia manterão a estabilidade financeira e a organização no trabalho. Você poderá firmar um contrato e investir no seu futuro e segurança. Lua e Marte desenharão cenário otimista. Olhe para a frente e fortaleça a fé. Sonhos com uma viagem e conexões com amizades de fora manterão o astral em alta. Logo, você terá maior mobilidade.

Virgem (23/08- 22/09)

Conversas com os filhos ou par trarão segurança. Determine objetivos de longo prazo e decida rumos. Planos de mudança ganharão força, hoje. Sentimentos profundos envolverão o amor ou uma amizade especial. Troque confidências e compartilhe sonhos. Harmonia do Sol em seu signo com Urano dará sensação de maior liberdade e desejo de respirar novos ares.

Libra (23/09 – 22/10)

Comece o dia com determinação e cuidados de saúde. Compromissos de trabalho começarão cedo, hoje. Sintonia com a equipe e autoestima positiva produzirão ótimos resultados. O período da tarde cobrará paciência nos relacionamentos e trará desafios. Mantenha a calma e tente não se irritar com coisas pequenas. Exerça sua autoridade com serenidade e leveza.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Amor em destaque, nesta manhã. Preste atenção nos sonhos e aumente a sintonia com uma relação especial. Depois de alguns perrengues e entraves, os assuntos do coração ganharão luz. Aproveite a inspiração também para o trabalho e impulsione um projeto, à tarde. A saúde cobrará iniciativas e disciplina. Apesar da vontade contrária, mantenha as restrições.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Sintonia forte com a família e lembranças do passado pedirão privacidade pela manhã. Siga a intuição e espere por respostas positivas no trabalho e negociações financeiras. Bases afetivas fortes e cumplicidade no amor serão ótimo suporte para você apostar num projeto ambicioso e dar um passo maior na carreira. Inove, experimente atividades diferentes, crie e faça sucesso!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Visão ampla, metas otimistas e confiança no futuro manterão o astral em alta. Alguém da família precisará de apoio. Fragilidades poderão vir à tona e despertar lembranças do passado. Talvez precise adequar a casa às necessidades atuais ou consertar o que não funciona. Mantenha a calma em situações que você não pode mudar e altere o planejamento.

Aquário (21/01 – 19/02)

Conversas sensíveis e palavras que curam envolverão irmãos, relações de trabalho ou alguém próximo. Expresse suas necessidades, acolha fragilidades de pessoas queridas e elimine inseguranças e incômodos nos relacionamentos com sinceridade e entendimento das diferenças. Cultive emoções positivas e estabilize relações. Planeje mudanças com calma.

Peixes (20/02 – 20/03)

Valores afetivos contarão pontos nas decisões de hoje. Assuntos financeiros poderão gerar insegurança. Esclareça contas, prazos, contratos e determine prioridades, antes de se comprometer com pagamentos ou investimentos altos. Bom momento também para se curar do medo de ficar sem dinheiro. Conte com apoio de parceiros. Associações serão positivas.

