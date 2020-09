O Ministério da Saúde afirma que Rondônia é o terceiro estado da região Norte com maior número de mortes por Covid-19, atrás então somente do estado do Pará com 2.641 e Amazonas 3.628 vitimas fatais do Corona vírus. Nesta quinta-feira, o Estado atingiu a marca de 1.165 óbitos pela doença.

VEJA OS DADOS DESTA QUINTA:

Casos confirmados – 56.618

Pacientes recuperados – 47.957 (84,70%)

Casos ativos – 7.496 (13,24%)

Óbitos – 1.165 (2,06%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 212

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2

Pacientes internados na Rede Privada – 74

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56

Total de pacientes internados – 344

Testes Realizados – 171.241

Aguardando resultados do Lacen – 1.328

