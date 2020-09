TRANSPORTE COLETIVO: Cadastramento ao novo sistema de bilhetagem começa nesta terça

Biblioteca Viveiro das Letras, Praça CEU e Biblioteca Francisco Meirelles são os pontos de cadastramento

Foi aberto nesta terça-feira (8) e segue até o dia 10 de outubro, o prazo para cadastramento para emissão do COM Card – Mídias Inteligentes Recarregáveis aos usuários do transporte coletivo de Porto Velho, sob a responsabilidade da empresa JTP Transportes Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda. A informação é da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

Integram os pontos de cadastramento os seguintes locais: Biblioteca Viveiro das Letras (Avenida Jatuarana, 5068 – Cohab), Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU (R. Antônio Fraga Moreira, 1706 – JK) e Biblioteca Francisco Meirelles (R. Dom Pedro II, 826 – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h.

A Semtran ressalta que o sistema de bilhete eletrônico antigo não é compatível com o COM Card e, por isso, faz-se necessário o cadastramento mesmo de quem já possui o cartão. A orientação dada é que as recargas sejam consumidas antes da mudança na operação, pois os créditos serão perdidos.

A JTP Transportes assumirá os serviços no dia 17 de outubro, com uma frota total de 143 ônibus para atender a demanda dos usuários do transporte coletivo urbano.

A nova empresa terá a concessão por 15 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco a critério da municipalidade. O valor da tarifa será de R$ 4,05, abaixo do valor previsto na licitação.

PÚBLICO-ALVO

O público alvo deste cadastramento são grupos prioritários (idosos, acessibilidade e acompanhantes) e estudantes.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Para facilitar o procedimento, a JTP Transporte orienta quanto às documentações necessárias, conforme segue:

Estudante – declaração escolar fornecida e assinada pelo diretor da escola, RG, CPF ou certidão de nascimento (na ausência do RG e CPF) e comprovante de residência.

Acessibilidade – laudo médico, RG, CPF, comprovante de residência.

Acompanhante – laudo médico especificando que o PCD precisa de acompanhante, RG, CPF, comprovante de residência.

Idosos – RG, CPF, comprovante de residência

