No mesmo caminho da batalha pela sucessão em Porto Velho, o Avante, que tem como comandante geral no Estado o deputado estadual Jair Montes, confirmou na terça-feira o nome do advogado Breno Mendes como seu candidato à cadeira de Hildon Chaves. Breno conhece os bastidores da política, mas é a primeira vez que atua na linha de frente. Dizendo-se “Fiscal do Povo”, slogan que adotou muito antes da pré candidatura, ele acha que seu partido tem chances reais de chegar ao segundo turno e vencer a eleição. Breno afirma que seu partido está alinhado com o governo do presidente Bolsonaro e com o do governador Marcos Rocha. Segundo ele, o vice virá do Patriotas, partido presidido pelo deputado estadual Marcelo Cruz, que indicará o nome do seu companheiro de chapa. O Avante lançou ainda 32 nomes para disputar as 21 cadeiras da Câmara Municipal, dez dos quais são de mulheres. A convenção foi realizada de forma virtual, por causa da pandemia do coronavírus.

