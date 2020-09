O ex deputado federal Lindomar Garçon, um dos nomes considerados entre os que têm chances reais nesse novembro que vai chegar, será oficializado como candidato à Prefeitura da Capital nesta próxima terça-feira, dia 15. A convenção está marcada para a sede do partido, no bairro Arigolândia, entre duas da tarde e oito da noite. O Republicanos vem com força para a disputa. Garçon só entrou na corrida municipal depois de conversar com o prefeito Hildon Chaves, quando avisou que que se Hildon não fosse candidato, ele, Garçon, o seria. Teve sinal verde do Prefeito a quem ajudou, como secretário especial, durante parte do atual mandato. O partido vai lançar também uma nominata completa de candidatos à Câmara Municipal. Garçon tem o apoio do Diretório Nacional do partido, ligado também à igreja Universal, uma das mais fortes entre o mundo evangélico nacional e rondoniense.

