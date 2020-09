O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Espigão do Oeste, em conjunto com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO2, a Delegacia de Polícia Civil de Espigão do Oeste, com o apoio do Canil/Pel Choque/2ª Cia Pol Ost/4º BPM e da Secção de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Rondônia, deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 10/09, a Operação Soteria.

Foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão nas residências e endereços dos envolvidos, no município de Espigão do Oeste, pelas supostas práticas dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado tentado praticado contra agente de segurança pública e ameaça a agentes de segurança perpetrados por supostos membros de facção criminosa atuante no comarca de Espigão do Oeste.

As cautelares deferidas buscam ampliar as investigações para desarticular o grupo criminoso cujos supostos integrantes participaram de atentado contra a vida de policial militar, não consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo havido a coleta de informações de nova ação contra agente de segurança pública pela organização criminosa.

A operação denominada “Soteria” faz alusão à deusa da segurança e preservação do mal, da mitologia grega, pelo fato da ação integrada entre os órgãos objetivar a defesa da vida e da incolumidade física dos profissionais de segurança atuantes nesta comarca, assim como a proteção da sociedade pela inibição do crescimento de grupos criminosos organizados nesta cidade. Durante a buscas foram apreendidas drogas na residências dos investigados.

