Os recursos arrecadados serão empregados na aquisição de novos equipamentos, veículos e maquinários

Até o próximo dia 18 de setembro, a Prefeitura de Porto Velho realizará o cadastro das pessoas interessadas em participar do 2º leilão de bens que perderam a utilidade para o município, mas que ainda podem ser reaproveitados por empresários e o público em geral.

O local do cadastramento é o pátio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), à rua Liduina, nº 4899, bairro Roque. Nesse mesmo período eles poderão visitar o local (no mesmo endereço), para conhecer os bens a serem leiloados.

No total, serão leiloados 142 lotes (243 bens), dentre eles várias motocicletas, veículos de passeio, caminhonetes, máquinas e equipamentos agrícolas e industriais, retroescavadeira e pá carregadeira, dentre outros itens.

De acordo com os organizadores, o evento acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro e tem como objetivo retirar do pátio dos diversos órgãos da Prefeitura, os bens inutilizáveis ou inservíveis, cuja vida útil para o Município já excedeu o limite, além daqueles que sofreram algum dano.

Todas as pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil, devidamente cadastrados, e cujos representantes estiverem portando os documentos exigidos no edital do leilão, poderão oferecer seus lances.

Os recursos arrecadados serão empregados na aquisição de novos equipamentos, veículos e maquinários para renovação da frota da Prefeitura e serem utilizados em benefício da população.

