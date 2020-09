Os bastidores da política fervilham. Com tantas pré candidaturas postas na Capital, qualquer previsão sobre quem será mesmo candidato, depois da depuração natural, é apenas um exercício de futurologia. Muitos dos que estão sendo anunciados na disputa poderão repensar, caso Hildon Chaves e Léo Moraes entrem na briga. Ou apenas um deles. Enquanto isso, as conversas andam…O candidato do PSD, Thiago Tezzari, por exemplo, está com um acordo muito perto de ser fechado com o PROS, que já lançou o deputado Anderson Pereira à Prefeitura. Pelo acordo que está sendo costurado, o PROS abriria mão da cabeça de chapa e indicaria o vice de Tezzari, que poderia ser o próprio Anderson ou outro nome indicado pelo partido. Já nlo Solidariedade, o coronel Ronaldo já escolheu sua vice. Será a Pastora Cila, que vem do Partido Verde, já aliado ao partido do Coronel e do ex governador Daniel Pereira. A convenção do partido será no dia 16 deste mês. Vem muito mais por aí.

