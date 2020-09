Mariana Vasconcelos desenvolveu a startup Agrosmart, que une agronegócio e tecnologia também foi destaque do Under 30 da Revista Forbes

O evento que promete ser um divisor de águas para o setor produtivo no que se refere a feiras do setor, a Agrolab Amazônia, que acontece nos dias 22 a 24 de setembro confirmou a participação de Mariana Vasconcelos, CEo da Agrosmart, uma startup inovadora focada no agronegócio e que foi listada como uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro pela publicação Dinheiro Rural.

Mariana, que desenvolveu a plataforma que monitora lavouras por meio de sensores e imagens de satélite, interpretando as necessidades da planta em relação a irrigação, pragas e doenças. O uso do sistema permite reduzir custos, economizar água, insumos e energia e ainda aumentar a produtividade. O sistema permite que produtores rurais tomem melhores decisões no campo e serem mais resilientes às mudanças climáticas.

“O mundo está mudando e os desafios dos produtores rurais são cada vez maiores. A transformação digital no campo mostra que esse é um caminho sem volta, onde a aliança entre produtor e tecnologias torna-se cada vez mais estreita e necessária”, comenta Mariana. Fazenda a fazenda, a Agrosmart conquistou produtores de norte a sul do Brasil e agora inicia expansão na América Latina, consolidando sua atuação no setor produtivo.

Sobre a Agrolab Amazônia

O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, que acontece nos dias 22 a 24 de setembro, será uma plataforma on line, com inscrições gratuitas onde o participante assumirá um avatar ao se conectar no evento e poderá navegar pelos ambientes virtuais criados. Poderá assistir palestras, participar de rodadas de negócios, fazer networking, visitar stands virtuais e muito mais. Para fazer uma pré-inscrição, basta acessar www.agrolabamazonia.com e receber conteúdos exclusivos do evento (programação, palestrantes e demais informações).

Saiba mais sobre as ações do Sebrae no agronegócio, acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).

Comentários

comentários