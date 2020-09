Cinco talentos da música sertaneja reunidos em uma só audiência. Leonardo, Jorge & Mateus e Bruno & Marrone serão as estrelas da Live em comemoração ao “Dia Nacional da Cachaça”. A iniciativa é da Cachaça Cabaré. Entre as marcas patrocinadoras dos shows, está o Superatacado Nova Era, maior distribuidor atacadista da Região Norte.

Os fãs poderão assistir a live neste domingo (13), a partir das 16h (horário de Brasília), pelos canais no Youtube de cada artista: / BrunoEMarrone, /jemproducoes, de Jorge e Mateus, e /leonardocantor. Os cantores são recordistas em transmissões, colecionando, com a soma das mais recentes lives que participaram, separadamente, o total de mais de 7,4 bilhões de visualizações no Youtube. Cerca de 70 milhões de internautas são a soma dos seguidores dos artistas.

A bebida brasileira mais tradicional tem seu dia especial e o resultado desta ação não vai ficar restrito ao deleite dos amantes da música sertaneja. Será, também, uma oportunidade para o público conferir, neste final de semana, nas lojas físicas, diversas ofertas relacionadas aos tipos de cachaça existentes no mercado, nas três praças onde o Grupo Nova Era atua: Manaus/AM, Boa Vista/RR e Porto Velho/RO. Em Manaus, os clientes aproveitam a oportunidade para conferir as ofertas especiais da campanha da virada, que marca a aquisição de 06 lojas do supermercado Big Amigão, que agora tornaram-se Nova Era, formando uma rede de 10 unidades da marca. Confira as novidades nas redes sociais @SuperNovaEra (Facebook) e @super.novaera (Instagram).

Queridinha dos brasileiros, a cachaça é matéria-prima para a bebida mais conhecida mundialmente made in Brazil, a caipirinha. A importância desse produto para a economia brasileira está refletida nos números. Movimentando anualmente R$ 14 bilhões em todo o país, é exportada para Estados Unidos e Europa, conforme o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). Os maiores produtores são Minas Gerais e São Paulo. O dia exclusivamente em sua homenagem foi criado por projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado.

“O Nova Era entende a live como uma forma de se aproximar dos consumidores e prestigiar essa bebida que é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro e é um grande produto de nossa economia”, afirma a gerente de Marketing do superatacado, Viviane Fernandes.

Um dos maiores produtores de cachaça no Brasil é o Engenho Dom Tápparo, em Mirassol/SP, onde a live será realizada. A empresa assina diversas marcas, dentre elas a Cabaré Premium, envelhecida por 15 anos em tonéis de carvalho europeu.

Olívia de Almeida

Jornalista DRT-AM 408

