Beneficiários já poderão movimentar os recursos pelo CAIXA Tem, evitando o deslocamento às agências

A CAIXA credita, nesta segunda-feira (14), os valores do Saque Emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em novembro. Nessa etapa, o valor estará disponível para 4,8 milhões de trabalhadores, no montante de três bilhões de reais.

O benefício tem como objetivo auxiliar no enfrentamento ao estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo Coronavírus e movimentará durante todo o calendário cerca de R$ 37,8 bilhões. A CAIXA já disponibilizou mais de R$ 31,7 bilhões para aproximadamente 50 milhões de trabalhadores, contemplando 83% das cerca de 60 milhões de pessoas com direito ao Saque Emergencial.

Os pagamentos são realizados por meio de crédito em conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos trabalhadores. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS.

