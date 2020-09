Parlamentar tem recebido denúncias de abusos nos preços e cobrou da Casa Civil uma posição urgente do Procon

Após receber inúmeras reclamações de várias partes do Estado, pessoalmente ou através de mensagens e ligações, denunciando o abuso de preços por parte do comércio, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) cobrou da Casa Civil que acione a Procuradoria de Defesa do Consumidor (Procon), uma posição firme, para coibir a ação gananciosa de quem queira se aproveitar desse momento, para auferir lucros exorbitantes, penalizando a população.

“Tenho recebido essas reclamações com muita preocupação, pois as pessoas não conseguem mais comprar o básico para sustentar a suas famílias. É uma questão de sobrevivência. Produtos da cesta básica subiram muita acima da inflação e sem nenhuma justificativa. Por isso, estou Cobrando da Casa Civil que acione o Procon, para que entre nessa luta, em defesa da nossa população e contra aumentos abusivos”, afirmou Redano.

Segundo o deputado, “as pessoas nos relatam que o comércio está aumentando diariamente os preços nas prateleiras, principalmente em gêneros alimentícios. Não poderemos deixar que supermercados, mercados, mercearias e pequenos comércios aumentem o preço justo agora, que estamos enfrentando uma crise. Estamos do lado da população e defendo que o Procon interceda junto aos comerciantes, para que essa arbitrariedade não ocorra de forma brusca e desrespeitosa com a população do nosso Estado”.

Redano disse que recebeu denúncias de que o preço de alimentos básicos como, arroz, leite, açúcar, óleo e carne subiram mais que o normal. Para o parlamentar, essa é a hora em que o Procon deve agir, para garantir que não haverá abusos por parte dos comerciantes.

Alex Redano oficializou um pedido junto a Casa Civil, para que o PROCON faça uma vistoria nos preços dos alimentos da cesta básica em todo o estado. “Não permito e não aceito que quem mais precisa seja lesado, sobretudo em uma época dessa que estamos passando por dificuldades financeiras, crise no trabalho, demissões e principalmente que estamos enfrentando um inimigo invisível, a Covid-19”, finalizou o parlamentar.

