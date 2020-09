Cristiane Lopes também já está no páreo, já que a convenção do seu partido, o PP, confirmou o nome dela para concorrer à Prefeitura da Capital. Mais dois partidos (o PROS, que havia lançado Anderson Pereira, mas que depois abriu mão da candidatura) e o PSC, aderiram ao projeto de Cristiane. Não ficou definido, ao menos na convenção, o nome do vice, que ainda está sendo analisado, mas tudo indica que virá de um dos dois partidos. Cristiane, até agora, é a única mulher que encabeça chapa para a corrida municipal de novembro. Ela terá o apoio do comando regional, à frente Jaqueline Cassol e de todas as lideranças do partido, que busca a Prefeitura pela primeira vez, por uma vereadora do partido. Há grande otimismo no grupo pepista, porque Cristiane é considerada uma candidatura extremamente viável. Vereadora que surpreendeu em sua primeira eleição, ela teve votação considerada muito boa, quando disputou uma vaga para a Câmara Federal.

