Evento será realizado entre os dias 22 e 24 de setembro em ambiente virtual e 3D. A feira terá estandes on-line e contará com mais de 300 expositores, rodadas de negócios, leilão de gado, palestras, fóruns e cases de sucesso de integração, lavoura e pecuária. A inscrição e a participação em toda a programação do evento são totalmente gratuitas.

Devido a pandemia da COVID-19, diversos setores da economia tiveram que se readaptar a uma nova realidade e com o agronegócio também não foi diferente. Para fomentar e fortalecer o setor na Amazônia Legal, o Sebrae em Rondônia irá promover entre os dias 22 a 24 de setembro, o “Conecta Sebrae Agrolab Amazônia”, uma feira do agronegócio, totalmente digital. A Sicoob Credip estará presente na feira, disponibilizando linhas de crédito para que os cooperados possam fechar negócios durante a Agrolab.

O evento será realizado em ambiente virtual e 3D e terá a participação dos nove estados da Amazônia legal, sendo Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão, e mais a participação de países da Europa, Ásia, Oriente Médio e América do Norte.

A Agrolab Amazônia terá estandes on-line, com exposição de produtos voltados ao agronegócio, rodadas de negócios, leilão de gado, palestras, fóruns e cases de sucesso de integração lavoura e pecuária.

O Sicoob, um dos apoiadores do evento, terá stand virtual para todas as Cooperativas de Crédito estarem presentes no evento e atenderem seus cooperados e o público em geral.

“A Sicoob Credip estará presente no “Conecta Sebrae Agrolab Amazônia” e terá linhas de crédito do BNDES, Investfeira e Giro para atender nossos cooperados que tiverem interesse de financiar e realizar negócios no evento”, explicou o diretor operacional da Sicoob Credip, Fábio Correia.

“Já é tradição da Cooperativa participar de eventos voltados ao agronegócio, levando o seu portfólio de produtos. Com a união de todo o Sistema Sicoob, conseguiremos direcionar linhas de crédito mais específicas e com condições mais favorável, em razão do volume de negócios que é possível comercializar. Tudo o que estará sendo exposto no evento, como veículos, equipamentos e insumos a Cooperativa terá linhas de crédito específicas com taxas e prazos que atendam a necessidade do cooperado”, completou Fábio.

A inscrição e a participação em toda a programação do evento são totalmente gratuitas. Para participar do evento e consultar os produtos e serviços que serão ofertados pelos mais de 300 expositores, basta acessar o site https://agrolabamazonia.com/, preencher o formulário e criar um senha de acesso.

Fonte: Marketing da Sicoob Credip

