O quadro na sucessão em Porto Velho teve mais duas surpresas, nessa quarta-feira, um dia depois que o prefeito Hildon Chaves anunciou que seria candidato à reeleição. Dois pré candidatos abriram mão de suas pretensões e seus partidos vão apoiar o projeto do segundo mandato do atual Prefeito. O primeiro deles, que até ontem reafirmava que disputaria a eleição, foi o ex presidente da Emdur e “cria” de Hildon, um dos seus assessores mais próximos, Thiago Tezzari. Ele alegou que havia lançado seu nome quando Hildon não estava na disputa, mas com a decisão do Prefeito, ele e seu partido, o PSD, vão apoiar a reeleição. O senador Expedito Júnior participou diretamente de todas as conversações, até a decisão de Thiago ser anunciada. O DEM também seguiu o mesmo caminho. Fabrício Jurado sai da corrida municipal, porque seu partido, liderado pelo senador Marcos Rogério, decidiu aliar-se a Hildon. O vice mais cotado na chapa do Prefeito continua sendo Maurício Carvalho, mas se ele não topar, Tezzari é um nome a ser considerado.

