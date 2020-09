CEO da aclamada Amana Key fará a moderação de encontro on line durante Agrolab Amazônia

Uma das maiores referências em educação executiva e corporativa do país, Oscar Motomura, head da Amana Key, uma das mais prestigiadas entidades que capacitam executivos e reinventam corporações, estará no Conecta Sebrae Agrolab Amazônia. Motomura será o facilitador da reunião preparatória do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que ocorre no dia 22, segundo a programação do evento.

A Agrolab Amazônia, já se estabelece não apenas como o mais relevante evento 100% digital voltado ao agronegócio da Amazônia Legal não apenas pela expectativa de negócios que poderá gerar, uma vez que centenas de expositores poderão interagir com potenciais novos mercados do mundo inteiro já o evento é on line mas também pela importância de discussões em seus fóruns.

“Os debates em nível de governança estão muito interessantes, uma vez que reunimos, mesmo que remotamente, lideranças políticas, dirigentes de entidades e gestores públicos, como o caso do Fórum de Governadores da Amazônia Legal. A proposta é discutir problemas e soluções que possam destravar o setor produtivo de nossa região”, disse Daniel Pereira, diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, que organiza o evento.

Para Daniel Pereira, a participação de Motomura evidencia a qualidade das discussões que estão por vir: “Não apenas teremos os gestores estaduais, que, por si, só já abrilhantam as discussões já que são os representantes legais de suas populações, mas as provocações e orientações de Oscar Motomura podem despertar grandes debates, sem contar que ele tem uma grande expertise em reinvenções de corporações, incluindo aí o Poder Público. É uma referência em nosso país”, disse ele.

O Fórum ocorrerá nos dias 22 a 24, alternando programações abertas com reuniões setoriais, dentro da plataforma digital e gamificada disponibilizada através do site www.agrolabamazonia.com e para acessar, basta um cadastro simples no referido site.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae no agronegócio, acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).

Comentários

comentários