A capital cuiabana conta agora com mais uma agência Sicoob Credisul. A segunda unidade da cidade foi inaugurada na noite de quinta-feira, 17, em cerimônia reservada, com a presença de colaboradores, membros do conselho e de delegados. Desta vez, em razão das medidas de segurança impostas pela pandemia do coronavírus, não foi possível reunir cooperados e autoridades, como sempre ocorre nos eventos da cooperativa.

A nova unidade, a 11ª no Estado do Mato Grosso e a 40ª da Sicoob Credisul, fica no bairro Jardim Aclimação, próxima ao Centro Político Administrativo (CPA), região histórica de Cuiabá, que completou 40 anos em 2019 e onde concentram-se mais de 200 mil habitantes.

Moderna e aconchegante, a agência tem à frente a gerente Auristela Cristina Picicaroli de Araujo, que, ao lado do conselheiro administrativo Nelson Soares Junior, recebeu os delegados William Vinaud e Clarett Faleiro, de Cuiabá; e Adnê Jordão, de Várzea Grande, além de gerentes e colaboradores das demais unidades da capital cuiabana e de Várzea Grande.

Antes de cortar a fita, Nelson Soares destacou o crescimento da Sicoob Credisul, em especial no Estado do Mato Grosso, área de expansão da cooperativa nascida em Rondônia. Nelson, um dos maiores entusiastas da abertura da agência nesta região de Cuiabá, prevê que em breve os resultados da unidade irão surgir, pois acredita que o cooperativismo já se transformou em um forte aliado dos negócios na capital, especialmente nesta parte da cidade.

A agência está localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça (conhecida como Av. do CPA), 1980, no Jardim Aclimação. Abre das 10 às 15h. Fone: (65) 3632-7100

