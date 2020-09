Os 16 nomes que os puseram a disposição do eleitorado, são os seguintes: Breno Mendes (Avante), Cristiane Lopes (PP), Edvaldo Soares (PSC), Eyder Brasil (PSL), Geneci Gonçalves (PSTU), Hildon Chaves (PSDB), Leonel Bertolin (PTB), Lindomar Garçon (Republicanos), Coronel Ronaldo (Solidariedade), Pimenta de Rondônia (PSOL), Ramon Cajuí (PT), Ruy Parra Motta (PDT), Samuel Costa (PC do B), Ted Wilson (PRTB), Vinicius Miguel (Cidadania), Williames Pimentel (MDB). A maioria dos candidatos já tem seus vices. Dos nomes considerados com mais chances, ainda estão sem parceiros de chapa o prefeito Hildon Chaves, o professor Vinicius Miguel e a vereadora Cristiane Lopes. Lindomar Garçon e o Coronel Ronaldo já escolheram suas parcerias. A maioria dos 16 já está com a chapa completa. Todos os partidos podem lançar , cada um, até 32 candidatos à Câmara Municipal. Ou seja, no total, poderemos ter 512 porto velhenses disputando as 21 cadeiras da Câmara.

Comentários

comentários