As emissoras de TV estão se preparando para realizar debates, no primeiro e segundo turnos, mesmo com um recorde de candidatos disputando a Prefeitura de Porto Velho. Alguns critérios serão seguidos. Não há muito certeza ainda, mas há uma das emissoras pretendendo realizar um confronto entre os sete primeiros em pesquisa oficial; outra que pensa em oito candidatos; uma terceira e uma quarta que ainda não definiram a forma com que pretendem fazer os debates, na fase inicial da eleição. Os detalhes estão ainda sendo negociados com candidatos e patrocinadores. Além de tudo, os eventos são de grande importância, para que ao menos os principais candidatos tenham espaço para debater suas ideias conhecidas. Os demais deverão ser compensados com entrevistas individuais, embora também nessa questão, os critérios não tenham sido ajustados. Com a pandemia, todos os confrontos terão que ser feitos com todos os cuidados. A ausência de público nos auditórios e estúdios já está definida. Teremos 16 candidatos, número jamais atingido desde que os prefeitos da Capital passaram a serem eleitos pelo voto direto: Hildon Chaves, Lindomar Garçon, Williames Pimentel, Cristiane Lopes, Vinicius Miguel, Coronel Ronaldo, Eyder Brasil, Geneci Gonçalves, Breno Mendes, Edvaldo Soares, Ruy Motta, Leonel Bertolin, Pimenta de Rondônia, Samuel Costa, Ted Wilson e Ramon Cajuí.

Havia muitas dúvidas se teríamos ou não debates. As emissoras, contudo, farão grande esforço, para não permitir que a população fique sem esse serviço vital, mesmo nesse duro período em que haverá uma eleição completamente diferente, com uma campanha muito curta e recheada de dificuldades, por causa da pandemia. O primeiro debate a ser confirmado é o que será realizado pelo SBT local. A princípio, a data do confronto do primeiro turno será dia 30 de outubro, uma sexta-feira, à noite. O horário ainda não está confirmado e nem quem vai mediar o debate. A empresa ainda não definiu os detalhes do segundo turno. A RedeTV! também está programando debates, tanto em Porto Velho quanto no interior. O assunto está sob responsabilidade do diretor de TV, Adão Gomes, que ainda está analisando datas, formas e horários. A TV Rondônia, afiliada à Rede Globo, ainda não anunciou se realizará ou não debates e, se o fizer, quais os critérios que irá utilizar. A sensação é de que o confronto do segundo turno será sim, realizado na Capital. Ainda não há mais detalhes sobre as decisões da emissora. A SICTV/Record, cujos debates têm sido decisivos para a definição dos eleitores, igualmente planeja encontros dos candidatos. A única definição até agora é de que todos serão sabatinados. Todo o planejamento está sob a responsabilidade do diretor Marlon Leoni, que organiza a programação, que será anunciada em breve.

