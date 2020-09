Faltando cinco dias para o Dia D, ou seja, para a entrega das atas das convenções, com a relação dos candidatos à Justiça Eleitoral, apenas dois dos principais candidatos à Prefeitura, em novembro, até a noite da segunda-feira não tinha oficializado seus companheiros de chapa. Tanto o prefeito Hildon Chaves quanto a vereadora Cristiane Lopes, estão ainda aguardando conversações, até que o martelo seja batido. Lindomar Garçon, Williames Pimentel e o Coronel Ronaldo, que estão entre os que teriam, ao mesmo teoricamente, maiores chances, já estão com suas chapas completas. O último desse grupo que escolheu, foi Vinicius Miguel, do Cidadania. A vice será a Tenente da Polícia Militar Heline Braga, que Vinicius apresentou em seu blog como “mulher, mãe, negra e guerreira”. Hildon Chaves vai esperar, até a 25ª hora, pelo sim de Maurício Carvalho. Cristiane tem algumas opções, mas até o final do dia, na segunda, ainda não tinha se definido.

