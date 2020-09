Rondônia deve receber, provavelmente nessa semana, em data ainda não definida, mais uma visita do vice-presidente General Mourão, responsável, no governo, pelos programas de proteção à Amazônia, entre eles o combate aos incêndios e desmatamento. Ele virá para fazer sobrevoos de helicópteros em áreas mais atingidas, principalmente pelas queimadas, tanto aqui quanto no Acre. Mourão quer ver a situação pessoalmente, porque, segundo ele, “isso será importante, devido à divergência de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da imprensa”. Ele tem criticado servidores do Inpe, que, segundo comentou à mídia nacional, divulgam dados para a imprensa que não coincidem com os dados do governo. “Eu vou aguardar para ver o que está acontecendo, porque eles – Inpe – mandam um dado e depois outro dado é colocado para a imprensa. Isso aí não tá legal não!” diz Mourão. O vice-presidente diz que recebe semanalmente uma análise do trabalho feito pelo órgão. Sua visita será para checar a real situação e determinar as providências necessárias.

