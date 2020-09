A convocação foi publicada nesta terça-feira, (22), no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 185

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, convocou, através do Edital nº 17/2020/DER-CGP, convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo do DER-RO 2020.

A convocação foi publicada nesta terça-feira, (22), no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 185.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, enfatiza que os novos servidores contratados atenderão a demanda no Estado de Rondônia na recuperação da malha viária. “Com a contratação de novos servidores, estaremos reforçando o nosso quadro de funcionários, para que possamos atender a determinação do governador, coronel Marcos Rocha, em recuperar as rodovias pavimentas e não pavimentadas, com mais brevidade. Reforço que estamos atendendo a orientação e reestruturando o pátio de máquinas do DER, adquirindo novos maquinários, equipamentos e veículos. Quero agradecer e parabenizar a toda equipe da comissão organizadora do Processo Seletivo, eles foram fundamentais para que o processo acontecesse com transparência e lisura”, frisou.

Os novos servidores serão contratos para trabalharem nas Residenciais Regionais e nas usinas de Asfalto do DER, temporariamente, pelo prazo de dois anos, podendo esse prazo ser prorrogado. O Estado de Rondônia conta hoje com 14 residências regionais e quatro Usinas de Asfalto do DER.

Para serem aprovados no Processo Seletivo, os candidatos realizaram a primeira etapa com análise dos documentos; segunda etapa através de prova prática para os cargos de operador de máquinas pesadas e motorista de veículos pesados, teste de aptidão física para os cargos de auxiliar de serviços gerais e oficial de manutenção em borracharia e em lubrificação.

