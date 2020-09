Durante a convenção, Lindomar Garçon falou muito sobre a desburocratização da gestão para gerar empregos, um dos principais problemas que afetam a população portovelhense

“Sou ficha limpa. Tenho experiência na administração pública e certamente trabalharão comigo pessoas capacitadas, escolhidas por seu conhecimento técnico e não apenas por politicagem. Assim como aconteceu com a nossa pré-candidata a Vice-Prefeita, cabo PM Milene Barreto, escolhida com muito cuidado pelo Partido, também ficha limpa, Policial Militar e mãe de família exemplar, se destacando pelo acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de vulnerabilidade social”, ressalta o pré-candidato a Prefeito de Porto Velho Lindomar Barbosa Alves, carinhosamente conhecido como Lindomar Garçon.



Lindomar Garçon, 50 anos, cristão, conservador, casado com a administradora Sirley Barbosa Alves, com quem tem as filhas Cintia Cristina, Ana Beatriz, Natália dos Santos e Letícia (in memoriam), nascido em Rondonópolis/MT, formado em Gestão Pública é morador do Bairro Novo, Condomínio Azaléia em Porto Velho e garante está preparado para administrar a cidade. “Conheço muito bem Porto Velho e os problemas que causam transtornos para a população, assim como sei onde buscar a solução”, explica o pré-candidato, confirmado pelo Republicanos na convenção realizada no último dia 15 na sede do Partido, bairro Arigolândia em Porto Velho.

“Estou na vida pública há 28 anos. Fui vereador e Prefeito por dois mandatos consecutivos, deixando minha marca com a construção de várias obras, entre escolas, postos de saúde, quadras cobertas, aquisição de transportes escolares, praças, asfaltamento das principais ruas, participei da criação do Plano Diretor, que estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade, incentivei nossos professores na conclusão do nível superior, entre tantas outras ações, como instalação das agências bancárias da Caixa Econômica e Banco do Brasil, buscando o essencial para o desenvolvimento organizado de uma cidade, oferecendo conforto e bem-estar para a comunidade, destinando emendas parlamentares que hoje estão sendo, em sua maioria, executadas”, frisa Garçon, considerado o campeão de emendas destinadas para a Capital.

Durante a convenção, Lindomar Garçon falou muito sobre a desburocratização da gestão para gerar empregos, um dos principais problemas que afetam a população portovelhense. “Temos muitas prioridades, como é o caso da saúde, educação e saneamento básico, mas a falta de emprego é muito preocupante”, finaliza o republicano, que foi destaque nacional com o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor Mário Covas, pelos relevantes serviços prestados a comunidade.

Como disse o Papa Francisco, as Fake News existem desde a época de Adão e Eva. Notícias falsas, histórias fabricadas e boatos, não são novidades, principalmente quando o candidato é considerado uma ameaça para seus adversários políticos. “Vamos nos defender dentro da Lei contra os ataques e Fake News contra nossa pessoa”, finaliza o Republicano.

