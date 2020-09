A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) emitiu nota nesta terça-feira (22) comunicando que a avenida Campos Sales, no trecho entre as avenidas Abunã e Carlos Gomes, terá seu sentido de circulação alterado, tornando-se mão única sentido bairro-centro.

A mudança ocorre devido aos estudos de melhoria de tráfego, uma vez que a via se tornará via expressa e coletora de ônibus.

Já estão sendo feitas as alterações da sinalização da via, bem como, campanha informativa aos condutores, moradores da região e populares no trecho citado. Além disso os agentes de trânsito ficarão no local orientando os motoristas quanto à mudança.

A mudança definitiva ocorrerá no dia 26 de setembro, sendo que os agentes de trânsito deverão permanecer após a alteração para orientar os condutores.

A Prefeitura de Porto Velho informou ainda que, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana da capital, algumas mudanças nas vias já foram feitas, como a Rua Euclides da Cunha, no trecho entre Av. Sete de Setembro e Rua João Alfredo, onde recentemente houve adequação para sentido duplo de circulação, de modo permitir a trafegabilidade de veículos pesados que precisam acessar o Terminal Hidroviário, e no trecho entre Rua João Alfredo e Rua Jaci – Paraná, adequou-se para sentido único de circulação, a fim de ampliar a área de tráfego de ônibus.

Houve mudança também na Rua José Bonifácio, que se tornou mão única, sentido centro-bairro, no trecho entre Av. Dom Pedro II e Rua José do Patrocínio.

Além disso haverá mudanças na Av. Amazonas. O trecho entre a Av. Brasília até Av. Nações Unidas, que possui sentido duplo de circulação, se tornará mão única, sentido centro-bairro. Contudo, sem data definida ainda.

