Parlamentar afirma que o coronel Vasques tem as condições necessárias para desenvolver um bom trabalho

Presidente Laerte Gomes destaca a mudança na Secretaria Municipal da Saúde de Ji-Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), durante a sessão ordinária desta terça-feira (22), destacou a mudança ocorrida na Secretaria Municipal da Saúde de Ji-Paraná. Na última segunda-feira (21) assumiu o cargo o cirurgião dentista Marcos Vasques, o coronel Vasques. Coronel da Polícia Militar, ele já foi secretário da Saúde em Cacoal e em Vilhena.

“Sugerimos o novo secretário, juntamente com o senador Marcos Rogério (DEM), ao prefeito de Ji-Paraná, Marcito Pinto. O coronel Vasques é alguém com experiência. No momento precisamos de uma pessoa com maior bagagem. O coronel Vasques é conhecido por ser sério e honesto, capaz de estruturar o município nesse momento de pandemia devido ao Covid-19”, disse o presidente Laerte Gomes.

O parlamentar explicou que o coronel Vasques já adiantou as ações que serão implementadas imediatamente em Ji-Paraná, sendo a primeira delas a implantação, no Hospital Municipal, de dez leitos para tratar pacientes com Covid-19. Os profissionais que trabalharão no local já estão sendo contratados e a estrutura começa a funcionar nos próximos dias.

Outras medidas são colocar em funcionamento o tomógrafo para permitir o acompanhamento de pacientes com Covid e a aquisição de medicamentos como azitromicina, cloroquina, ivermectina, zinco e vitamina D para tratamento precoce da doença.

O presidente Laerte Gomes também citou que está sendo planejada uma ação intensiva de consultas especializadas e cirurgias para evitar que o paciente tenha agravamento de sua enfermidade pela suspensão de procedimentos devido ao atendimento ao Covid-19. “Serão duas mil consultas e cirurgias por mês, para atender quem está precisando”, detalhou.

O parlamentar especificou, ainda, que o coronel Vasques iniciou a adequação de todas as unidades de saúde de Ji-Paraná, com isolamento das áreas destinadas a pacientes com Covid, para fortalecer a prevenção.

“O prefeito teve a percepção de trocar o secretário. Damos aqui total apoio ao coronel Vasques devido às ações que ele está desenvolvendo, e prossigo o trabalho de destinar recursos para Ji-Paraná e também para os demais municípios”, finalizou Laerte Gomes.

Texto: Nilton Salina-ALE/RO

Comentários

comentários