Maurício Carvalho, quando foi convidado para ser o companheiro de chapa de Hildon Chaves na disputa pela Prefeitura de Porto Velho, já tinha planejado e organizado sua campanha para a busca da reeleição à Câmara de Vereadores. Com uma passagem bem sucedida pela presidência da Casa e um mandato produtivo, Maurício mirou como único objetivo manter-se como vereador. Convidado para ser vice de Hildon Chaves, o jovem político afirmou, desde o início, que não tinha se programado para esse projeto. Contudo, nessa quarta-feira, depois de novas conversas, o martelo foi batido. O atual prefeito e Maurício vão estar juntos na disputa. Representante de uma família de empresários e políticos, Maurício é filho do ex deputado e ex vice governador Aparício Carvalho e irmão da deputada federal Mariana Carvalho, família que comanda, junto com a matriarca, dona Maria Silvia, uma das maiores e mais importantes faculdades da região norte, a Fimca. Hildon e Maurício teriam concordado com a formação da chapa, ainda no entardecer desta quarta. Mais tarde, iriam confirmar publicamente a decisão, através de uma Live pelas redes sociais. Nesta quinta, se saberá mais detalhes sobre a chapa puro sangue com que os tucanos querem manter o controle da Prefeitura.

