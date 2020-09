Núcleo de Psiquiatria de Rondônia (NPR), Associação Médica Brasileira de Rondônia (AMB/RO), Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremero) e Programa de Residência Médica de Psiquiatria do Hospital de Base Ary Pinheiro se unem para levar informação em Mês de Prevenção ao Suicídio – É preciso agir.

Segundo dados da OMS, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano em todo o mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Por isso, milhões de pessoas são afetadas por casos de suicídio a cada ano, incluindo o luto. Estudos indicam que cada caso de suicídio tem sério impacto na vida de pelo menos outras seis pessoas de forma direta. Para tratar desses e outros assuntos que envolvem o setembro amarelo e que devem estar sempre claro e de fácil acesso à população, na tarde desta quinta-feira (24), as 17 horas acontecerá uma reunião com representantes do Núcleo de Psiquiatria de Rondônia (NPR), Associação Médica Brasileira de Rondônia (AMB/RO), Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremero) e Programa de Residência Médica de Psiquiatria do Hospital de Base Ary Pinheiro. A reunião será transmitida pelo canal do Youtube Cremerooficial.

De acordo com o Diretor-Secretário do NPR, Dr. Humberto Müller, a pauta não será técnica e sim com assuntos de interesse para toda a sociedade independente se profissional da área da saúde ou não. “Falaremos sobre o Setembro Amarelo e todas as questões que envolvem o suicídio e demais doenças mentais tão frequentes no nosso dia a dia. O suicídio envolve vários fatores socioculturais, genéticos, existenciais e ambientais. A existência de um transtorno mental é considerada um forte fator de risco para o suicídio”, esclareceu Dr. Humberto Müller.

Na oportunidade, além de unir as quatro instituições que englobam a Psiquiatria do Estado de Rondônia, os participantes apresentarão o papel de cada uma delas que atuam a serviço de toda população. “O atendimento do psiquiatra é fundamental para detectar em cada paciente os riscos de suicídio. Com informação e acompanhamento conseguimos de fato salvar vidas e dar o tratamento adequado para cada caso”, ressaltou o Presidente do Cremero e também psiquiatra, Dr. Robinson Machado.

