Das 16 candidaturas à Prefeitura, uma, entre as que teoricamente têm mais chances, até a noite da quarta-feira, ainda não tinha oficializado seu vice. Há um grande mistério sobre quem será o companheiro ou a companheira de chapa da atual vereadora Cristiane Lopes, do PP. Há quem diga que ela vai esperar por uma parceria com o Podemos, de Léo Moraes, até a 25ª hora. Enquanto isso, mais uma dobradinha foi anunciada nessa semana. O candidato do PTB à Prefeitura, Leonel Bertolin, terá como seu vice o ex promotor e superintendente da Funasa, Ivo Benitez, da Democracia Cristã. O anúncio foi confirmado depois de várias conversações. Benitez chegou a ser cogitado como mais um nome para encabeçar uma chapa na corrida municipal, mas, ao final, fechou um acordo político com o PTB, que tem, entre suas estrelas, o vereador Aleks Palitot, o mais cotado da última eleição municipal para a Câmara e que busca mais um mandato no legislativo municipal.

Comentários

comentários