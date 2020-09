Aglomerações desnecessárias. Coronafest. Banhos lotados. Gente andando sem máscaras e ignorando os mínimos cuidados. Tudo isso, somado, continua, mesmo com a diminuição de casos e de mortes diárias, colocando Rondônia numa situação preocupante em relação ao coronavírus. Estamos caminhando para 1.320 mortes. Muitas delas poderiam ter sido evitadas se quem as contaminou, claro que em casos que foram exceção, tivessem tido ao menos um mínimo de respeito com os outros. Alguns poucos que não respeitam aqueles com quem convivem ou estão próximos. Os mais de 63 mil contaminados representam também um número preocupante, embora mais de 55 mil já estejam recuperados. Já há leitos comuns e de UTI sobrando, na maioria das regiões do Estado, mas, mesmo assim, o número de mortes continua muito preocupante. Dos 52 municípios rondonienses, apenas quatro, até agora, não registraram nenhum óbito pela Covid 19: Seringueiras, Rio Crespo, Theobroma e Cacaulândia.

PERGUNTINHA

Comentários

comentários