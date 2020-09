O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSDB), recomendou ao relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Ezequiel Neiva (PTB), que zere o valor das diárias para da Polícia Ambiental do Estado de Rondônia no orçamento 2021. “Queremos saber para onde vão os policiais e o que vão fazer”, justificou o parlamentar.

A medida, segundo Laerte, é uma forma de controlar as ações da polícia ambiental contra os pequenos produtores. Policiais da Ambiental causaram o terror na semana passada na região da BR-429. Armados, policias da ambiental fizeram abordagens a várias famílias de agricultores, causando constrangimento para as mulheres dos agricultores e intimidando crianças.

Nesta terça-feira, o secretário da Sedam, Marcílio Leite Lopes, esteve na Assembleia Legislativa explicando sobre as ações da secretaria no interior do Estado no último final de semana. Segundo apurou o site, agricultores foram multados em mais de R$ 600 mil por desmatamento.

O deputado Laerte Gomes disse que muitos produtores não tem como pagar essas multas e estão preocupados. Deputados sugeriram a Sedam que convertam as multas em recuperação de área degradas.

O presidente da Assembleia convocou, para a próxima terça-feira (29) o titular da Polícia Ambiental, major PM Glauber, para dar explicações sobre as operações no entorno da BR-429. O requerimento coletivo foi aprovado na sessão de hoje.

