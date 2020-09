É necessária a mudança do cartão tendo em vista que o sistema de bilhetagem é diferente do Consórcio SIM e, com isso, não haverá compatibilidade com o COM Card

Estudantes, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e acompanhantes têm até o dia 10 de outubro para realizarem o cadastramento para emissão do COM Card – Mídias Inteligentes Recarregáveis nos três pontos estratégicos aos usuários do transporte coletivo da capital, que será executado pela JTP Transportes Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda. O lembrete é Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

Para o serviço, foram viabilizados pela JTP Transportes os seguintes endereços: Biblioteca Viveiro das Letras (Avenida Jatuarana, 5068 – Cohab), Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU (R. Antônio Fraga Moreira, 1706 – JK) e Biblioteca Francisco Meirelles (R. Dom Pedro II, 826 – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (08:00 às 18:00) e sábado (08:00 às 12:00)

Segundo a Semtran, é necessária a mudança do cartão tendo em vista que o sistema de bilhetagem é diferente do consórcio SIM e, com isso, não haverá compatibilidade com o COM Card. Os créditos de recarga do antigo cartão não poderão ser mais usados quando iniciar a operação da JTP Transportes, a partir de 17 de outubro próximo. Os usuários deverão solicitar qualquer saldo remanescente do cartão SIM junto à empresa responsável, Consórcio SIM.

FROTA

A Prefeitura lembra que, a previsão é que no início da operação, estarão circulando de 50 a 60 ônibus. Os veículos são equipados com ar-condicionado, acesso às pessoas com restrições de mobilidade, tomadas USB e sinal de internet (wi-fi). O valor da tarifa está oficializado em R$ 4,05, abaixo do previsto na licitação.

PÚBLICO-ALVO

Nesta etapa, o cadastramento é exclusivo para os grupos prioritários e estudantes. Para facilitar o procedimento, a JTP Transporte orienta quanto às documentações necessárias, conforme segue: estudante (declaração escolar fornecida e assinada pelo diretor da Escola, RG, CPF ou certidão de nascimento (na ausência do RG e CPF) e comprovante de residência); acessibilidade (laudo médico, RG, CPF, comprovante de residência); acompanhante (laudo médico especificando que o PCD precisa de acompanhante, RG, CPF, comprovante de residência) e idosos (RG, CPF, comprovante de residência).

Comentários

comentários