O diretório municipal do Patriotas em Ariquemes, anunciou nesta sexta-feira (25) o nome da atual vereadora e presidente da Câmara de vereadores de Ariquemes Carla Redano (Patriotas), como pré-candidata a prefeita em Ariquemes. Depois de ter sido trocada pelo então pré-candidato a prefeito Tiziu Jidalias, o diretório anunciou na tarde desta sexta feira o nome da Pré-candidata a prefeita e do seu pré-candidato a vice-prefeito.

Carla Redano é a presidente do Patriotas em Ariquemes e escolheu o nome do Sargento da Polícia Militar Aner Gabriel Amaral. Gabriel Amaral é Militar da ativa. Carla falou da escolha e o que motivou essa escolha: “O posicionamento do partido após todo o ocorrido do início da semana, que vocês já estão cientes e que por esse motivo não vou voltar neste assunto, até porque já me posicionei pessoalmente em relação a isso, meu recado hoje é rápido, porque acredito que vocês merecem que eu seja o mais transparente possível. Nesta semana a executiva nacional do Patriota determinou que Ariquemes tenha candidatura própria, dessa forma saímos da coligação em que estávamos, e o partido resolveu então lançar meu nome como prefeita, e o sargento Amaral como vice.” Frisou a presidente do Patriota.

Por isso eu coloco meu nome a disposição de vocês, para junto com o sargento Amaral, conduzir o município nos próximos anos. Obrigada por aceitar meu convite!

Na oportunidade o Sargento agradeceu ao convite. “Eu que agradeço a confiança em poder somar com você, Carla, nessa nova missão que contará com a confiança da população”, pontuou Gabriel.

