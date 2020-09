Ele vai destinar emenda para atender ao pleito da unidade educacional, que conta com cerca de 150 alunos

Presidente Laerte Gomes recebe pedido de bloqueteamento para pátio do IAAMO, em Mirante da Serra

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), se reuniu nesta segunda-feira (28), com o pastor Enoque Melo, diretor geral do Instituto Adventista da Amazônia Ocidental (IAAMO), em Mirante da Serra, que apresentou o pedido de uma emenda, no valor de R$ 115 mil, para obras de bloqueteamento do pátio da unidade educacional, que atende a cerca de 150 alunos, em regime de internato.

“Recebi esse pedido do pastor Enoque e, por conhecermos o grande trabalho educacional que é realizado no IAAMO, vamos destinar esse recurso para atender ao pedido, melhorando ainda mais a infraestrutura daquela unidade educacional”, destacou Laerte Gomes.

O IAAMO atende o ensino fundamental e médio no sistema de internato, oferecendo toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos alunos, como por exemplo: banda larga, parque infantil, refeitório, quadra esportiva, quadra esportiva coberta, laboratório de informática, auditório, pátio coberto, área verde, sala do professor e Internet.

Comentários

comentários