Um dos maiores especialistas em Direito Eleitoral do Estado, ex juiz da Justiça Eleitoral, o advogado Juacy Loura Júnior foi consultado pela coluna, acerca do que, sob o aspecto legal, acontecerá, principalmente, com os dois candidatos (Glaucione Rodrigues e Marcito Pinto) que se apresentaram para concorrer à reeleição. O resumo do que o destacado advogado comentou: “ambos poderão concorrer e não estarão sub judice”. E lembrou: “quantos exemplos de candidatos presos, que se elegeram Brasil a fora?” Segundo Loura Junior, a situação deles, os que irão à reeleição, agora, além da defesa na área criminal ou de improbidade, é, principalmente, fazer a defesa perante o Eleitor. Nesse momento, certamente essa será a questão mais difícil”. O especialista ainda destacou que, na sua opinião, “caso os adversários de cada um, nos seus respectivos municípios, fizerem campanhas corretas, vão sair, claro, em franca vantagem”, analisa, como uma opinião pessoal, mas claramente próxima à realidade. As Prefeita de Cacoal e o Prefeito de Ji-Paraná, presos, obviamente, fazem com que mude toda a história da eleição, que será realizada exatamente daqui a 50 dias. No caso do deputado Lebrão, que aparece nas filmagens, ele não foi indiciado.

