Inscrições abertas para Programas de Residência Médica no RS, SC, MS, MT e RO

Pelo 10º ano consecutivo, Fundatec é executora do processo seletivo em parceria com AMB, AMRIGS, ACM e AMMS

Estão abertas, até o dia 14 de outubro (às 17h, pelo horário de Brasília), as inscrições da prova de seleção para Programas de Residência Médica de instituições do RS, SC, MS, MT e RO. Além da parceria entre a Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Associação Catarinense de Medicina (ACM) e Associação Médica do Mato Grosso do Sul (AMMS), é o primeiro ano que o processo terá a participação da Associação Médica Brasileira (AMB). As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, nos endereços www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e www.amms.com.br.

Os interessados podem se candidatar às vagas para os Programas de Residência por Acesso Direto, Pré-requisito e Curso de Especialização ou, ainda, testar seus conhecimentos por meio da Autoavaliação. A listagem completa das instituições participantes e das vagas, bem como demais informações, podem ser consultadas no edital unificado, disponível em concursos.fundatec.org.br. Pelo 10º ano consecutivo, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec será a executora das provas, que estão previstas para ocorrerem no dia 22 novembro de 2020. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo link contato.fundatec.org.br ou pelos telefones (51) 3320.1043, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados.

PROVA AMB, AMRIGS, ACM e AMMS – é considerada uma das mais importantes e tradicionais seleções na área da saúde para programas de Residência Médica com Acesso Direto e Pré-requisitos. A prova teórico-objetiva para Acesso Direto é composta por 100 questões relacionadas a cinco grandes áreas: Clínica Médica/Medicina Interna, Cirurgia Geral, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social. Já a prova teórico-objetiva com Pré-requisitos contém 30 questões, sobre os tópicos do(s) pré-requisito(s) necessários para ingresso no Programa Residência Médica. Acadêmicos a partir do 4º ano de Medicina e médicos que desejam testar seus conhecimentos podem participar da Prova de Autoavaliação sem concorrer a nenhuma vaga.

