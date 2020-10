A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – Semtran, comunica que haverá mudança de sentido do trânsito na avenida Amazonas. O trecho entre a avenida Brasília até avenida Nações Unidas, que possui sentido duplo de circulação, se tornará mão única, sentido centro-bairro.

A mudança definitiva ocorrerá no dia 10 de outubro, sendo que os agentes de trânsito já iniciaram campanha informativa aos condutores, moradores da região e transeuntes no trecho citado e deverão permanecer após a alteração para orientar os condutores. Também estão sendo feitas as alterações da sinalização da via.

Esta mudança faz parte do plano de ação para melhorias no tráfego e fluidez no trânsito da capital.

