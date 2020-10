A Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação de Porto Velho (SUOP) registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil comunicando o furto de uma máquina pavimentadora de asfalto com esteira ocorrido no sábado, 03, na Pau Ferro na zona sul da Capital. O equipamento estava emprestado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER) à prefeitura para implementação da pavimentação asfáltica de vários bairros. O secretário Diego Lage explica que as obras serão prejudicadas com essa ocorrência de furto. “Após o trabalho diário, a equipe retirava a bateria da máquina justamente para evitar o roubo”, explica Diego. “Mas infelizmente levaram o equipamento em cima de um guincho e acabaram danificando suas peças porque encontramos partes delas na rua”, acrescentou o secretário.

Equipes de Inteligência da Polícia Militar estão fazendo buscas pela região da zona sul em busca de pistas. Uma testemunha disse que viu homens de uniforme em cima da máquina mexendo nos controles. A polícia também busca vídeos de câmeras de segurança para identificar os supostos criminosos.

Mais ocorrências

Não é a primeira vez que a Prefeitura de Porto Velho registra boletim de ocorrência para denunciar furto. Na madrugada do dia 12 de junho de 2018 foram furtados cabos da rede elétrica que alimentava o sistema de iluminação pública da rua Três e Meio. A população foi prejudicada, ficando no escuro naquela parte da cidade.

Na ocasião foram furtados 150 metros de fio de cobre de 25mm e 200 metros de cabo PP 4mm. A fiação foi cortada diretamente do poste, e o criminoso usou equipamento próprio para cortar o concreto que protegia os cabos.

