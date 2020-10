Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2.305 sorteadas na noite deste sábado (3).

Com isso, a estimativa para o próximo concurso previsto para para quarta-feira, 7 de outubro, é de R$ 100 milhões.

A quina teve 124 acertadores e cada um vai receber R$ 48.190,57. Os 9.225 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 925,37.

As apostas podem ser feitas até as 17 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.

