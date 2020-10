Câncer de mama é tema de debate da Escola do Legislativo

O importante tema nacional do mês de outubro é o assunto da live que acontece na tarde de hoje na escola dos deputados estaduais

O mês de outubro abre campanha de alerta e combate ao câncer de mama, que atinge com maior frequência às mulheres. Na tarde de hoje (5), a Escola do Legislativo (EL), braço educacional da Assembleia Legislativa (ALE), promove live com o tema “Câncer de Mama & do Colo do Útero: como Prevenir”.

A pedagoga e instrutora da Escola do Legislativo, Cynthia Zulian atua como mediadora na live com início previsto para as 17 horas e duração de uma hora. A médica especialista em ginecologia e obstetrícia e a psicóloga do Hospital do Amor de Porto Velho, Pauliana dos Santos são as convidadas.

A pandemia do coronavírus, que preocupa o mundo com milhares de óbitos, provocou mudanças de hábitos e costumes da população do planeta. A necessidade do isolamento social e aplicação de medidas enérgicas pelos governantes, para se evitar uma propagação maior do vírus paralisou as aulas em instituições de ensino, públicas e privadas em todo o país. A escola dos deputados também está com as atividades pedagógicas suspensas, mas as áreas de diretoria e administração funcionam normalmente, dentro dos princípios legais de combate à pandemia.

A programação de live todas às segundas-feiras com temas relevantes ao momento mobiliza direção, administração e pedagogia da escola, sempre “abrindo debates com temas importantes, como o de hoje sobre câncer de mama”, diz o diretor-geral da EL, Fábio Ribeiro.

A live tem transmissão ao vivo pelo facebook da escola pelo endereço f/escoladolegislativoro.

