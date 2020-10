O atendimento está disponível de terça (06) até sexta-feira (09)

no antigo prédio dos Correios

A Energisa montou um espaço exclusivo de atendimento aos moradores do distrito de União Bandeirantes, distante 160 Km de Porto Velho. De terça (06) até sexta-feira (09), os clientes podem ir até o local para parcelar débitos atrasados, trocar a titularidade, atualizar cadastro, dentre outros serviços.

Segundo o gerente de Serviços Comerciais, Fernando Tupan, a concessionária sabe da dificuldade de locomoção até a cidade para resolver pendências e, por isso, está levando esse atendimento especializado aos moradores seguindo todos os protocolos de higiene e cuidados com a Covid-19. “Alguns dos nossos clientes não têm acesso a internet e querem regularizar os débitos. Por isso, montamos essa estrutura para atendê-los com conforto e segurança. Vamos analisar cada caso e propor a melhor parcela para encaixar no orçamento do nosso cliente”, afirmou. Não é necessário o agendamento prévio.

A estrutura está montada na Avenida Três de Dezembro, S/N (antigo prédio dos Correios). O horário de atendimento é de terça-feira (06) à quinta-feira (08), das 08h às 12h e das 14h às 17h30. Já na sexta-feira (09) será das 8h às 12h.

Parcelamento de contas pelo whatsapp

Para aqueles que preferirem o atendimento digital, a concessionária também oferece o parcelamento de contas através do GISA pelo whatsapp (69) 9 9358-9673, que funciona de segunda à sexta-feira em horário comercial. Veja como acessar:

· Salve o contato da Gisa no seu celular – (69) 9 9358-9673

· No whatsapp, mande um olá para a GISA

· Digite 5 para opção de parcelamento

· Informe o número da sua Unidade Consumidora

· Seu atendimento será direcionando para um atendente que informará as opções de negociação disponíveis.

Comentários

comentários