O mundo virou de cabeça para baixo por causa do novo coronavírus e nenhum setor saiu ileso à paralisação das atividades para conter a pandemia. O cinema não foi exceção. No Rio, somente nesta quinta-feira os cinemas reabriram, seguindo regras rígidas, depois de seis meses fechados. O retorno, porém, ainda passa por uma série de ajustes. A principal delas é a definição das novas datas de estreias dos filmes, especialmente aqueles que chegariam às telonas entre março e agosto deste ano.

O grande dilema para fechar as novas datas é a reabertura dos cinemas em São Paulo, que representa quase 40% do mercado nacional. Sem o estado, o risco de lançar novos filmes é muito grande para as distribuidoras e redes de cinemas, explica Caio Silva, diretor da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Por isso, não se espante se algumas datas de lançamento mudarem. Mas também não desanime: mesmo sem o retorno de São Paulo, alguns títulos, como “Mulher-Maravilha 1984” e “A menina que matou os pais”, continuam previstos para chegar às salas de exibição em 2020. Já outras estreias de peso, como “Viúva negra” e a animação “Soul”, foram adiadas para o primeiro semestre de 2021, que já está logo aí. Confira abaixo os lançamentos e programe-se!

Assassinato que chocou o Brasil

Filmes sobre o caso von Richthofen, “A menina que matou os pais” e “O menino que matou meus pais” devem entrar em cartaz ainda este ano.

A primeira família humana

“Os croods 2” mostra a família pré-histórica em busca de um novo lar. No Brasil, a animação chega às telonas em 21 de janeiro de 2021.

A história do início de um mundo sem som

Previsto para chegar aos cinemas em setembro deste ano, o suspense “Um lugar silencioso 2” foi adiado para 22 de abril de 2021.

Aposta da Disney-Pixar

A estreia da animação “Soul”, que acompanha a saga de um professor de música para tocar jazz, precisou ficar para 7 de janeiro de 2021.

Lançamento em 29 de outubro

Atual líder da bilheteria norte-americana, o longa “Tenet” acompanha o recrutamento de um agente da CIA para uma organização misteriosa.

Adeus definitivo à vingadora

Uma das últimas missões de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) é mostrada em “Viúva negra”, adiado para 29 de abril de 2021. Alguns portais internacionais, porém, afirmam que o filme será lançado em 7 de maio do ano que vem.

Coloridos e superafinados

Prevista para ser lançada em 3 de dezembro, a animação “Trolls 2” vai desbravar outros universos musicais onde vivem as criaturinhas fofas.

Sem descanso para o 007

Em “Sem tempo para morrer”, James Bond (Daniel Craig) deixa a aposentadoria para encarar novo vilão. Estreia dia 19 de novembro.

Em “Free guy — Assumindo o controle”, um caixa de banco decide se rebelar. O filme entra em cartaz em 10 de dezembro de deste ano.

Viagem por um bem maior

“A jornada” conta a história de uma astronauta que precisa deixar a filha para uma missão. O filme deve estrear nos cinemas em 15 de outubro.

Baseado no livro de Tati Bernardi

Débora Falabella estrela “Depois a louca sou eu”, que fala de uma mulher com ansiedade e tem previsão de estreia para o próximo dia 29.

Detetives internacionais

O trio do Prédio Azul viaja para a Argentina em busca de um medalhão em “Detetives do prédio azul 3”, que ficou para 14 de janeiro de 2021.

Filme do livro de Agatha Christie

“Morte no Nilo” gira em torno do misterioso assassinato de uma jovem no Egito. A adaptação tem previsão de estreia para 17 de dezembro.

Presente de Natal para os fãs

A atriz Gal Gadot retorna ao papel de Diana em “Mulher-Maravilha 1984”, que tem previsão de estreia para 24 de dezembro.

A turma de X-Men chega ao Brasil

Depois de inúmeros adiamentos, “Novos mutantes”, que apresenta os primeiros alunos de Charles Xavier, estreia no próximo dia 22.

