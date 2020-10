A Assessoria de Imprensa do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) informa que a máquina vibroacabadora – Marca TEREX – Modelo VDA-400 – Ano de Fabricação 2012 – série 11.110.917 – Patrimônio Nº DER 8520 que pertence ao DER, encontrava-se em regime de comodato com a prefeitura de Porto Velho. Com o vencimento do prazo, no dia 14 de julho de 2020, a direção-geral do DER solicitou a devolução em Regime de Comodato com a prefeitura de Porto Velho, por meio do ofício nº 4688/2020/DER-PATRIM e Ofício Nº 6281/2020/DER-PATRIM .

Após inúmeras tentativas de devolução por meio de documentos, e-mails e ligações, as coordenadorias de Operações e Fiscalização e de Usinas de Asfalto do DER conseguiram reaver a máquina, pois o prazo de devolução já estava excedido. Vale ressaltar que a comunicação de furto é falsa, pois o equipamento pertence ao DER e já está atendendo obras de pavimentação asfáltica nas rodovias estaduais.

Att: Assessoria de Imprensa do DER-RO

Comentários

comentários