O prefeito Hildon Chaves (PSDB) aparece na primeira colocação com 20,17% das intenções de voto para a eleição majoritária em Porto Velho, aparecendo bem em sua busca pela reeleição.

A pesquisa é estimulada, e, portanto, todos os nomes dos 15 candidatos a prefeito foram avaliados e receberam seus votos. Se a eleição fosse hoje, além de Hildon, o advogado Breno Mendes estaria no segundo turno.

A campanha só começou e muita coisa ainda vai acontecer até novembro, principalmente nos debates, onde o povo espera mais propostas e menos ataques.

Breno (Avante) aparece com 13,06% das intenções de voto, seguido de Lindomar Garçom (Republicanos) com 12,40%, Williames Pimentel (MDB) com 9,26%, Cristiane Lopes com 8,43% e Vinícius Miguel (Cidadania), com 7,11%.

Nas posições seguintes vêm: Samuel Costa (PC do B), com 4,13%, Ronaldo Flores com 3,47%, Edvaldo Soares (PSC), com 1,32%, Eyder Brasil (PSL) e Leonel Bertolin (PTB), empatados com 1,16%.

Nas últimas colocações temos, Pimenta de Rondônia (Psol), com 0,66%, além de Ted Wilson (PRTB), com 0,50%, Ramon Cujuí (PT) e Geneci Gonçalves (PSTU), empatados com 0,33%. Indecisos formam um percentual de 16,51%.

Dados da Pesquisa:

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasil Dados entre os dias 23 e 24 de setembro de 2020 com 605 entrevistados. Registrado no TRE-RO com o número RO-08760/2020 e assinada pela estatística Tuannhy Rozeira Haverrot (Conre 10552).

