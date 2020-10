O desespero dos adversários e práticas enraizadas na velha política começam a surgir diante do favoritismo do candidato a prefeito de Porto Velho pelo Cidadania 23, Vinícius Miguel.

O jovem candidato, que disputou as eleições de 2018 para governo de Rondônia, ficando em quarto lugar em sua primeira disputa eleitoral e somando cerca de 70 mil votos em Porto Velho, tem incomodado os adversários com seu carisma, serenidade, proposta e conhecimento técnico.

Com isso, tem se tornado alvo de ataques, mentiras e as famosas fake news, típicas de quem não tem ideias e nem propostas para apresentar à população. Pessoas que não se garantem na urna, e usam de práticas esdrúxulas para tentar desqualificar o adversário.

Na segunda-feira (6), uma chapa pediu a impugnação da coligação “Porto Velho em boas mãos!”, formada pelo Cidadania, que tem como presidente estadual o próprio Vinícius Miguel, e os partidos PDT e Rede Sustentabilidade com a alegação de que teria ocorrido uma espécie da fraude para a composição política, o que é inverdade.

“Isso é fantasioso e delirante. Não sei de que mente fértil saiu esse tipo de ideia. Não passa dos velhos expedientes da política apodrecida para tentar atingir a minha imagem e a imagem da minha vice, a senhora Heline Braga. Esse tipo de expediente não vai prosperar”, afirmou Vinícius Miguel.

Com propostas coerentes, pautadas na verdade e melhorias para a população, Vinícius vem com o apoio do povo, que está cansado, justamente, do jeito sujo de fazer política. “Essas imputações são atos desesperados de candidatos que não conseguem deslanchar. São candidatos que não conseguem prosperar porque não tem projetos, não tem ideias, não tem boas pessoas, porque não estão com o povo”.

Mais uma vez, Vinícius Miguel destacou a importância de a população estar atenta e não cair nas famosas fake news. “Essas palavras sórdidas, mentirosas, não vão me atingir e não vão atingir vocês, meus apoiadores, meus amigos, pessoas queridas e que tem me dado tanta força. Peço que fiquem atentos e busquem sempre a verdade”.

Com uma campanha limpa, contando com apoiadores de diversos segmentos, voluntários que acreditam e confiam nas propostas do candidato, Vinícius Miguel vem com um novo jeito de fazer política e repudia atos mentirosos. “Essas pessoas, que querem fazer política jogando sujo, não vão sair do lodo, do lamaçal podre, vão continuar no campo mais detestável da política, que é esse lugar da mentira, da desfaçatez, de todo tipo de campanha sórdida para desqualificar o outro”.

Vinícius Miguel finaliza dizendo que está muito tranquilo e que toda a confiança vem de Deus. “Estou na mais absoluta tranquilidade. E se minimamente essa fantasias jurídica pudesse prosperar, o único efeito seria tirar um dos partidos coligados. O que nada impediria minha candidatura. Não caiam em fake News, não caiam em mentira”.

