Candidato criou vaquinha digital para conseguir suporte financeiro

A campanha eleitoral 2020 começou, e desta vez com foco maior na interação promovida pelas redes sociais – uma tendência que ganhou reforço com o distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus.

Dos políticos que concorrem ao cargo de prefeito do município de Cacoal, apenas Jabá Moreira (PROS) confirma que usará plataformas para receber doações e registrou em cartório que abre mão de usar o fundo eleitoral, a verba pública destinada ao financiamento de campanha.

Os apoiadores de Jabá poderão doar pela internet através de uma plataforma virtual homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo link https://jabamoreira.financie.de/

“Escolhi não usar o fundo partidário e muito menos ter uma campanha vendida. Vamos vencer juntos. Somos os únicos a disputa da prefeitura a não usar verba pública e por isso é tão importante a vaquinha virtual que está no ar, é o nosso financiamento coletivo onde todo mundo participa”, afirma Jabá.

Jaba Moreira é candidato e disputa a eleição para o cargo de prefeito da cidade juntamente com o vice Clóvis da Silva pela coligação “A força da nossa gente!” com o apoio dos partidos PRTB, PL, e CIDADANIA.

Para o candidato, não faz sentido gastar verba pública em campanha num momento de pandemia e crise política. “Temos confiança de que vamos adquirir uma boa arrecadação durante nossa campanha, sem depender do fundo eleitoral. Estamos buscando falar com máximo de pessoas, amigos, apoiadores e voluntários que de alguma forma pode contribuir com a quantia mínima. É um trabalho muito de contato pessoal”, comenta o candidato a prefeito.

