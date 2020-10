O que os candidatos do PC do B, o jovem Samuel Costa; do PSC, Edvaldo Soares; do PTB, Leonel Bertolin e do PSOL, Pimenta de Rondônia, poderão dizer ao eleitor, nos poucos segundos que tem na TV e no rádio, no horário gratuito? Todos têm segundos semelhantes que o famoso Enéas. O quarteto terá que ser muito criativo, como o foi o lendário Enéas Carneiro (“Meu nome é Enéas!”), nas suas frustradas campanhas presidenciais, com apenas 15 segundos de tempo. Terão que usarem de muita criatividade, para conseguirem levar alguma mensagem ao eleitor, em tão pouco tempo. Já o que tem mais tempo, por causa da coligação (PSDB, DEM, PSD e PL, o atual prefeito Hildon Chaves, terá dois minutos e 36 segundos na TV e o mesmo no rádio. É um tempo razoável. Para se comparar com os segundos dos comerciais de TV, nesse período se poderia assistir a cinco anúncios seguidos. A coligação de Hildon ficou fortalecida com a participação de alguns dos mais fortes partidos hoje, na política brasileira. O segundo melhor tempo no horário eleitoral gratuito de rádio e TV que começa nesta sexta-feira, será do petista Ramon Cajuí. O PT ainda é um dos mais poderosos partidos políticos do país e as cadeiras que mantém no Congresso, alavancaram seu tempo para dar seu recado ao eleitor. Cajuí terá 1 minuto e 9 segundos, para transmitir suas mensagens. Depois, entre os que têm um pouco mais de espaço, ficará o candidato do PSL, o deputado estadual Eyder Brasil: 1 minutos e 7 segundos. Cristiane Lopes, da coligação PP e PROS, terá praticamente um minuto. Já Vinicius Miguel, do Cidadania/PDT, ficará com quase 48 segundos. Surpreende que o MDB de Williams Pimentel tenha apenas menos de 46 segundos por cada período, na propaganda gratuita. Embora seja um partido poderoso, o partido, com chapa puro sangue, não se aliou a nenhum outro e, portanto, não conseguiu cooptar mais alguns segundos para o importante horário eleitoral. Outro que terá pouco tempo para dar seus recados, Lindomar Garçon, do Republicanos, também sem coligação, ficou com menos de 41 segundos.

Os demais candidatos: o Solidariedade/PV, do Coronel Ronaldo Flores, ficou com 25 segundos e 7 centesimos. A seguir, vem Breno Mendes, do Avante/Patriotas, ficou com 23 segundos e 66 décimos. Dois candidatos de partidos nanicos, estão fora do horário gratuito. Um deles é o ex vereador Ted Wilson, do PRTB. O outro é Geneci Gonçalves, do PSTU. A campanha super curta, numa pandemia que parece não ter fim, o horário eleitoral gratuito cresce em importância. Quem tem mais tempo nele, portanto, pode sair em vantagem. Mas tudo isso é só teoria. Numa eleição como essa que se aproxima, qualquer previsão é apenas exercício de futurologia.

Comentários

comentários