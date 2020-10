Já na RedeTV!, outra emissora que já divulgou sua programação para o período eleitoral, também não fará debate entre todos os candidatos no primeiro turno. A série de sabatinas começa dia 12, com Eyder Brasil. As demais entrevistas serão: dia 13, Pimenta de Rondônia; dia 14, Vinicius Miguel; dia 15, Geneci Gonçalves; dia 16, Ted Wilson; dia 19, Ramon Cajuí; dia 20, Cristiane Lopes; dia 21, Hildon Chaves; dia 22, Williames Pimentel; 23, Samuel Costa; 26, Lindomar Garçon; dia 27, Coronel Ronaldo; dia 28, Leonel Bertolin; dia 29, Edvaldo Soares e dia 30, Breno Mendes. As sabatinas serão ao vivo, das 11h15 da manhã com 20 minutos de duração para cada candidato, dentro do programa Fala Rondônia apresentado por Marcelo Bennesby. A Sabatina será apresentada por Janaína Brito e Adão Gomes. Todas as datas também foram selecionadas por sorteio, realizado pela emissora, na presença dos assessores dos candidatos, o mesmo, aliás, do que ocorreu na SICTV.

