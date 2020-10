Esse é o novo candidato do PDT, apresentado na tarde de hoje aos vereadores da sigla pelo presidente estadual do partido, senador Acir Gurgacz

Um novo nome para a coligação “Ji-Paraná não Pode Parar” acaba de ser definido. O advogado e escritor Julian Cuadal é a nova promessa do PDT para disputar as eleições municipais de Ji-Paraná.

Nascido em Ji-Paraná e filiado ao PDT há 15 anos, Julian se formou em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, tem mestrado em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra e cursa o doutorado em Direito Processual pela PUC do Rio Grande do Sul.

Esse é o novo candidato do PDT, apresentado na tarde de hoje aos vereadores da sigla pelo presidente estadual do partido, senador Acir Gurgacz. “Além da vasta experiência como advogado, que sempre esteve engajado em causas políticas e sociais, o Julian reúne qualidades suficientes para realizar uma excelente gestão à frente da prefeitura do nosso município”, ponderou Gurgacz.

Além de advogado, Julian também é escritor e recentemente publicou seu primeiro livro, que leva o título “Do lado de lá” e reúne crônicas sobre sua história de amor pela cidade onde nasceu e vive até hoje.

“Aceitei o desafio de entrar na disputa eleitoral e ser candidato a prefeito de Ji-Paraná porque amo essa terra e não quero vê-la governada por aventureiros ou por quem não tem condições de administrar o município, de gerenciar os cofres públicos, de executar as obras que a cidade precisa e de cuidar das pessoas. Sou filho dessa terra e não fujo da luta.”

