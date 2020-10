“deus SSol” já tinha vindo a terra esses dias, para dizer a Tiziu quem deveria trocar a sua candidata a vice

Os diálogos mantidos com “deus SSol” com candidato a prefeito de Ariquemes, Tiziu Jidalias, ganharam proporções bíblicas, dignos de protagonizar mais alguns capítulos e versículos do velho Testamento (lembra muito Moises). O candidato já havia dito que “deus SSol” lhe disse para trocar sua candidata a vice, colocando no lugar a empresária Marlei Mezzomo e seguiu a risca a “vontade do seu mestre”.

Defensores de Tiziu dizem que novamente “deus SSol” esteve em audiência direta com “seu servo” (Lembra a entrega da tabuas dos mandamentos), mas infelizmente a Justiça Eleitoral não aceitar esse argumento de fé o Estado é laico. O caso é que Tiziu divulgou nas redes sociais que estava em primeiro lugar na nova pesquisa eleitoral. Como não há nenhuma pesquisa registrada no site do TSE, a Justiça Eleitoral determinou que a postagem fosse retirada e o sistema não aceita mensagem do além e o “passáro Tziu” terá problemas com outro o “passarinho” o Pardal da Justiça Eleitoral.

De acordo com eleitores de Ariquemes, a pesquisa não precisava ser registrada no plano terreno, porque teria sido feita pelo próprio “deus SSol” , que em seguida chamou Tiziu para um “dedo de proza” e lhe confidenciou o resultado da sondagem, feita diretamente no coração de moradores de Ariquemes.

Como “deus SSol” acha que é maior do que qualquer organização feita pelos homens, “o altíssimo” não precisaria registrar nada no TSE, porque o lugar desse registro é o plano no seu plano celestial. O problema é que a Justiça Eleitoral parece não dar muito crédito ao “deus SSol” do candidato Tiziu Jidalias que como “servo” dedicado não acredita em regras só na palavra do “deus SSol”.

Defensores do candidato dizem que é preciso acreditar mais, quando “deus SSol” diz alguma coisa, e lembra que na própria nota de dólar americano consta os dizeres “In God we trust”, ou seja, “Em Deus nós confiamos”. Se a maior potência econômica e militar do planeta confia, por que razão Tiziu desconfiaria?

O Mateus 7:15 : “Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.”

